El consejero delegado de Telegram, Pavel Durov, fue detenido en Francia el mes pasado por no gestionar contenidos extremistas en la plataforma.

La aplicación de mensajería Telegramha anunciado que facilitará las direcciones IP y los números de teléfono de los usuarios a las autoridades si tienen peticiones legales válidas, lo que supone un importante giro de 180 grados en la política de la empresa. La decisión de la empresa, que durante años se ha negado a vigilar la plataforma, se produce después de que su consejero delegado y cofundador, Pavel Durov, fuera detenido en Francia en agosto por no gestionar contenidos extremistas en Telegram. Fue puesto en libertad bajo fianza, pero debe permanecer en Francia durante la investigación en curso sobre la empresa.

"Hemos dejado claro que las direcciones IP y los números de teléfono de aquellos que infrinjan nuestras normas pueden ser revelados a las autoridades pertinentes en respuesta a solicitudes legales válidas", dijo el lunes el director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, en un post dirigido a sus 13 millones de suscriptores.

Telegram ahora declara explícitamente en su sitio: "Si Telegram recibe una orden válida de las autoridades judiciales pertinentes que confirme que eres sospechoso en un caso relacionado con actividades criminales que violen los Términos de Servicio de Telegram, realizaremos un análisis legal de la solicitud y podremos revelar tu dirección IP y número de teléfono a las autoridades pertinentes".

La compañía dijo que estas revelaciones de datos se incluirán en sus informes de transparencia. Telegram también señaló que puede recopilar metadatos como la dirección IP, los dispositivos y las aplicaciones de Telegram utilizadas, y el historial de cambios de nombre de usuario para hacer frente al spam, los abusos y otras infracciones.

Lanzada en 2013 por Durov y su hermano Nikolai, Telegram comenzó su andadura como una aplicación de mensajería que priorizaba la velocidad, la seguridad y una forma de evitar la interferencia gubernamental. La plataforma se comercializa como que no modera mucho ni entrega datos de los usuarios a los Estados, aunque podría hacerlo, ya que el cifrado de extremo a extremo no es una configuración predeterminada, lo que significa que muchos usuarios no saben que sus datos se guardan a menos que seleccionen el cifrado para cada mensaje.

Pero estas libertades de la plataforma han suscitado preocupación por su uso para actividades ilegales, como el tráfico de drogas, la pornografía infantil y el blanqueo de dinero. La aplicación se ha convertido en una herramienta popular para organizar protestas antigubernamentales, como en Irán o Bielorrusia, y en un instrumento de comunicación en la guerra de Ucrania. Pero también ha sido utilizada por grupos militares y de propaganda rusos, así como por organizaciones criminales y extremistas de todo el mundo.

La semana pasada, el gobierno ucraniano declaró que prohibía el uso de Telegram a funcionarios del gobierno, personal militar y otros trabajadores de defensa e infraestructuras críticas, alegando motivos de seguridad nacional. En agosto, los analistas dijeron a Euronews Next que lareputación de Telegram es la de un proyecto que va en contra de la cooperación con el Estado. Ahora que cambia de marca, está por ver si sus 800 millones de usuarios activos seguirán en la plataforma.