Ya en octubre se advirtió de la escasez de profilaxis preexposición, o PrEP, antes de que las autoridades dijeran que ya lo estaban interviniendo en enero.

Ryan, un joven de 28 años que vive en Berlín, se dio cuenta por primera vez de que su receta de PrEP se estaba agotando cuando su médico le aconsejó que espaciara la dosis.

"Tomé medidas para reducir el número de pastillas que tomo, cuatro en lugar de siete por consejo de mi médico. También tengo dos frascos de emergencia de PrEP que me dio un amigo", dijo.

Ryan afirma que algunos de sus amigos también cambiaron las dosis de medicación.

La PrEP es un medicamento que puede salvar vidas, ofrece protección contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y consiste en fármacos que también se utilizan para tratar a los seropositivos.

Según el Instituto Robert Koch, unas 32.000 personas en Alemania toman la PrEP. Para quienes dependen en gran medida de la PrEP, espaciar la medicación puede ser arriesgado, ya que no proporciona el mismo nivel de protección.

Ryan afirma que fue inspirador ver cómo otras personas se ayudaban mutuamente compartiendo la medicación, pero también generó cierta desconfianza hacia un sistema sanitario que no supo protegerse de una escasez que duró meses.

Advertencias ignoradas

Dagnae, una asociación de especialistas en VIH, afirma que alrededor del 90% de las consultas y farmacias alemanas se han visto afectadas por la escasez de PrEP.

La escasez del medicamento, anunciada ya en octubre por Dagnae, se prolongó durante meses. Deutsche Aidshilfe, organización que representa los intereses de las personas que viven con el VIH/sida, anunció en noviembre que el país se enfrentaba a graves problemas de suministro, citando varias farmacias de Alemania.

Afirman que los fabricantes del medicamento comunicaron a una farmacia de Colonia que no habría suministros disponibles hasta finales de enero.

A pesar de la advertencia, el Ministerio de Sanidad alemán no declaró que empezaban a trabajar para paliar la escasez hasta el 25 de enero de 2024. Sin embargo, en algunos lugares se siguió registrando escasez hasta marzo.

Según Dagnae, la falta de PrEP durante estos meses causó "impactos devastadores en la atención al paciente" y provocó incertidumbre sobre las prácticas de prescripción, los riesgos de los medicamentos y el cumplimiento de las cuotas de medicamentos genéricos.

El Ministerio de Sanidad alemán no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Un cuello de botella en la medicación

Daniel Sander, representante de Dagnae, declaró a 'Euronews' Health que diversos factores habían contribuido probablemente a la escasez de PrEP.

Una posible razón fue que el umbral permitido de CMIC, una impureza que se encuentra en el ingrediente activo de la PrEP, se redujo en Europa el año pasado de acuerdo con las directrices publicadas por la Organización Mundial de la Salud.

Como consecuencia, menos proveedores pudieron enviar medicamentos a base de emtricitabina y tenofovir a Europa.

En el caso de Alemania, la escasez puede haberse visto agravada por la forma en que el sistema sanitario adquiere los medicamentos.

Sander afirma que cuando la medicación de la PrEP se puso a disposición de los pacientes cubiertos por el seguro sanitario estatal alemán, sólo las empresas que suministraban la forma más barata de PrEP pudieron tener contratos con las aseguradoras sanitarias alemanas.

Un hombre enfrente de un lazo simbólico contra SIDA, Alemania, Nov. 30, 2006. MICHAEL SOHN/AP Photo, File

La consecuencia es que el mercado de la PrEP en Alemania tenía relativamente pocos medicamentos. Cuando la disponibilidad de esos fármacos disminuyó de repente, se creó un cuello de botella en el suministro.

"El problema con la PPrE es que si no puedes suministrar esta mezcla exacta de tenofovir y emtricitabina que estaba cubierta por el seguro médico, no hay alternativa", dijo Sander.

"Una vez que tuvimos la escasez, estabas indefenso porque podíamos decirle a la gente que no lo teníamos, y no puedes tomar nada más a menos que puedan pagarlo ellos mismos".

Según Sander, el hecho de que los medicamentos se produzcan a menudo fuera de Europa también significaba que era difícil averiguar qué no estaba disponible y por qué.

No debe volver a ocurrir

Ben, un joven de 31 años que también vive en Alemania y toma PrEP, dijo que las existencias del medicamento volvieron a las estanterías bajo una marca diferente, tras el empujón de las autoridades a finales de enero.

Las organizaciones de prevención del SIDA en Alemania han destacado que debería haber un impulso para garantizar que la situación no se repita.

"El hecho de que un medicamento vital contra el VIH deje de estar disponible durante un largo periodo de tiempo no debe volver a ocurrir", afirmó Sylvia Urban, de la junta directiva de German Aidshilfe.

"La prevención se ha visto perjudicada, muchas personas han quedado intranquilas y expuestas a riesgos. Ahora los políticos tienen que asegurar el suministro a largo plazo y recuperar la confianza".

Sander añadió: "Por suerte, ahora estamos en una situación que aparentemente va mejor. Pero no veo o no he visto todavía ningún cambio sistémico significativo que garantice que esto no vuelva a ocurrir. Así que todos seguimos siendo muy, muy, muy cautelosos sobre cómo se desarrollará la situación en el futuro".

Dagnae ha informado de que la situación era más grave en Alemania, pero otros países no eran inmunes a la escasez, con organizaciones en Suecia, Bélgica y España también afirmando que algunos fabricantes no estaban entregando.