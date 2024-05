Hacer su primer viaje en solitario puede resultar intimidante para muchos. Estos destinos europeos son perfectos para explorar en solitario.

¿Le apetece viajar solo, pero no sabe qué esperar ni adónde ir? Elegir el destino adecuado para su primer viaje en solitario puede marcar la diferencia.

Con buenas conexiones de transporte, gente amable y pocas barreras lingüísticas, estos son los mejores lugares para quienes quieran viajar solos por primera vez, según los usuarios del foro 'r/travel' de Reddit.

Los paisajes preciosos de Andalucía

El primer destino de la lista es Andalucía, una comunidad autónoma española llena de cascos históricos, ciudades asequibles y una naturaleza impresionante, todo ello bien comunicado por transporte público.

Andalucía es un lugar ideal para los viajeros solitarios que quieren explorar por su cuenta sin estrés. Un usuario de Reddit dice: "Un viaje por Málaga, Ronda, Sevilla, Córdoba, Granada... es muy fácil en transporte público".

Otro recomienda coger el tren a una de las ciudades principales de Andalucía desde Madrid. "Siempre recomiendo Córdoba. Un lugar realmente único", afirma otro usuario.

Córdoba es especialmente popular por su historia romana y árabe. Para explorar esta última, reserve una entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba. Declarada Patrimonio de la Humanidad, lleva asombrando a los visitantes desde la Edad Media con sus coloridos arcos y su enorme tamaño.

"En Andalucía también hay lugares estupendos para hacer senderismo si lo que quieres es estar en plena naturaleza", dice un usuario de Reddit.

Desde las cumbres nevadas de Sierra Nevada hasta los bosques milenarios del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, pasando por las playas de Granada o la belleza salvaje del desierto de Almería, hay algo para cada tipo de aventurero.

Otra buena opción es Oporto, en Portugal. Canva

Ir de la ciudad a la playa sin arruinarse en Portugal

Portugal es uno de los principales destinos para quienes viajan solos por primera vez. Los usuarios de Reddit recomiendan empezar por Oporto, la ciudad famosa por su vino. "Se puede ir andando y la gente es estupenda", dice un usuario de Reddit.

Desde aquí, coge el tren a la capital Lisboa para disfrutar de una comida "excelente" y "barata", con muchos angloparlantes que le ayudarán en el viaje.

Para ahorrar más dinero, hazte con la 'Lisboa Card', un pase que incluye transporte, descuentos y entrada a más de 50 museos y monumentos, recomienda un usuario de Reddit.

"Es la entrada gratuita o con descuento a un montón de monumentos locales, además de viajes ilimitados en metro o autobús, y viajes gratis en los trenes de cercanías a Sintra (sin duda merece la pena visitarla, especialmente el Palacio de la Pena, pero hay que ir temprano por la mañana) y Cascais", dicen los usuarios.

Cuando se haya hartado de la vida urbana, continúe hacia el sur, a las playas atlánticas de Algarve, a las que se llega tras un viaje de tren que dura aproximadamente tres horas.

Malta es otra buena opción. Canva

Templos antiguos y playas doradas en Malta

Malta es muy recomendable para los angloparlantes preocupados por la comunicación: el inglés es una de las lenguas oficiales del país, junto con el maltés.

La isla es fácilmente transitable en autobús o taxi, por lo que se puede llegar a "magníficas y modernas ciudades de fiesta, preciosas ciudades históricas, playas y campiña, todo ello a una hora más o menos de tu hotel", dice un usuario de Reddit.

No se deje engañar por el pequeño tamaño del país: con tres islas para explorar, no se aburrirá. No se pierda el antiguo complejo de templos de Ggantija, en Gozo, cuyas estructuras megalíticas son más de mil años más antiguas que las pirámides de Giza.

Inspirada en culturas de todo el Mediterráneo, la comida rústica y de temporada del país viene de influencias italianas y norteafricanas.

"Es un lugar maravilloso para empezar a descubrir todo esto por uno mismo", dice un usuario de Reddit. "Uno de mis destinos favoritos a los que he viajado. No se me ocurre mejor trampolín para viajar sola por Europa", añade otra. "Los lugareños son amables, la comida es estupenda y es increíblemente fácil de explorar".