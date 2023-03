En Ucrania, Jersón mira al futuro tras el fin de los bombardeos. La guerra ha sembrado muerte y destrucción. Y ahora los agricultores de la región quieren volver a trabajar el campo se encuentran los terrenos minados, las granjas destruídas y la maquinaria rota.

Hay que arar los campos, pero donde se libraron batallas yacen proyectiles sin explotar

Miles de hectáreas aguardan la siembra del cereal para alimento de millones de personas. Pero bajo la tierra se ocultan proyectiles y los arados siguen encontrando artefactos explosivos sin detonar cuando los soldados ya se han ido.

Esta granja es un campo lleno de peligros. Ya se han inspeccionado 250 hectáreas de terreno y sigue apareciendo proyectiles.

Los agricultores necesitan ayuda para desminar la tierra

"Intentamos hacerlo por nuestra cuenta, con la ayuda de los zapadores. Encontramos unos 300 proyectiles que fueron eliminados y detonados", explica Andrii Litvinov, granjero ucraniano.

Más de dos millones de hectáreas de tierras agrícolas deben ser inspeccionadas en busca de explosivos

Aun deben inspeccionarse unos dos millones y medio de hectáreas de tierra agrícola. 800 000 hectáreas tienen prioridad para comenzar la siembra de primavera. Pero el desminado masivo requiere de equipos especiales, por lo que el país necesitará ayuda internacional.

El desminado masivo requiere de equipos especiales y ayuda internacional

Además, la maquinaria agrícola está en mal estado. Las piezas para reparar tractores no se consiguen fácilmente.

"Desde niño soñaba con ser tractorista. Así que empecé. Me gusta. Si el campo no estuviera minado, me habría ido bien. Me habría dado prisa, claro. Estoy acostumbrado. Quiero volver a trabajar al campo", asegura Artem, conductor de tractores.

En Jersón esperan poder sembrar alrededor del 30% de las tierras agrícolas

En Jersón esperan poder sembrar el 30% de las tierras agrícolas de los territorios liberados en la orilla derecha del río Dnipro. No es suficiente, pero se trata de un comienzo esperanzador.