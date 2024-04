Seis fragatas y 20 patrulleros de la Marina Real marroquí hacen ejercicios militares frente a Canarias impidiendo a los pesqueros españoles faenar. Esto ocurre después de que la justicia Europea recomendara anular los tratados pesqueros de Rabat. Según expertos, supone una amenaza para la UE.

Las relaciones entre Marruecos y Españallevan años siendo tensas. En un contexto de presión diplomática por parte del Gobierno alauí, la Marina Real de dicha nación ha iniciado maniobras en aguas españolas.

A tan solo 125 kilómetros de las Islas Canarias, frente a la costa del Sáhara Occidental, seis fragatas y 20 patrulleros están realizando ejercicios militares todos los días. Esto impide a los pesqueros españoles faenar en esa zona.

Una amenaza para el Reino de España

Desde el punto de vista geopolítico, se podría considerar una amenaza al Reino de España. Eso es, al menos, lo que opinan algunos expertos consultados por 'Euronews'. En declaraciones a este medio, el Coronel de Infantería del Ejército español Diego Camacho desconfía de las explicaciones que ha dado Rabat.

Tropas marroquíes desfilando. Abdeljalil Bounhar/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

"La versión oficial es que son simples maniobras, pero estas nunca se realizan durante más de tres meses y parece que los barcos de Marruecos estarán frente a Canarias hasta finales de junio", explica el Coronel.

El Gobierno español no está defendiendo los intereses nacionales Diego Camacho Coronel de Infantería del Ejército español.

El despliegue marroquí supondría una amenaza, no solo para España, sino para toda la Unión Europea, pues se produce después de que el Tribunal de Justicia del clubrecomendara anular el acuerdo pesquero de los 27 con Marruecos. Según la Justicia del continente, dicho tratado no respeta los intereses saharauis. Todo apunta a que Rabat ha desplegado sus barcos en respuesta a esto.

Ante semejante escenario, Camacho critica la actitud del ejecutivo de Sánchez. "El Gobierno español no está defendiendo los intereses nacionales, sino haciendo un seguidismo político en favor de los marroquíes", dice.

Al recapitular, se observa que todo esto sucede después de que España reconociera de forma unilateral la autonomía del Sáhara Occidental como parte de Marruecos. Rabat sostiene en este hecho su presencia en aguas canarias argumentando que se encuentran en la costa del Sáhara.

¿Cómo son las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos?

A nivel diplomático, las tensiones entre España y Marruecos no son nuevas. Es lo que cree Zorann Petrovici, profesor de Historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid especializado en Diplomacia y Relaciones Internacionales.

Presión migratoria de origen marroquí en la frontera con Marruecos en una imagen de archivo (2021). Javier Fergo/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

"La diplomacia con Marruecos ha estado marcada en las últimas décadas por su complejidad y destacados altibajos, también por el factor migratorio, instrumentalizado en ocasiones por el país magrebí", dice Petrovici. Pero quizás, el hecho más significativo de estas décadas tensionadas ha sido el reconocimiento del Sáhara.

El presidente del Gobierno español podría estar bajo chantaje del sultán de Marruecos Diego Camacho Coronel de Infantería del Ejército español.

La cesión del Sáhara Occidental a Marruecos provocó críticas al presidente del Gobierno por parte de la oposición por no explicar las razones que le llevaron a adoptar dicha decisión. De hecho, en diferentes resoluciones, Naciones Unidas ha señalado que la soberanía de este territorio se debía determinar a través de la celebración de un referéndum de autodeterminación que, sin embargo, nunca se ha hecho.

¿Por qué reconoció España la autonomía del Sáhara Occidental?

Diego Camacho no encuentra razones que expliquen el cambio en la política exterior española. "El presidente del Gobierno español podría estar bajo chantaje del sultán de Marruecos, no encuentro otra explicación", lamenta el Coronel. No obstante, dicho cambio en la hoja de ruta del Gobierno español calmó los ánimos de Marruecos, aunque según Zorann Petrovici "aún hay puntos no resueltos".

El reconocimiento de la autonomía del Sáhara "debía servir para dejar atrás la crisis diplomática entonces existente", explica el profesor. Esta decisión se tomó con condiciones: "uno de los elementos centrales fue la creación de una aduana en Ceuta y la reapertura de la de Melilla que Marruecos había cerrado de manera unilateral en 2018, sin embargo, a día de hoy, Marruecos sigue sin cumplir su compromiso mientras que por la parte española estaría todo listo", añade.

El espacio aéreo del Sáhara Occidental, en juego

La presencia de barcos militares frentea Canarias es solo un paso más en el afán expansionista de Marruecos, dice Camacho. Lo siguiente podría ser el espacio aéreo. "No se sabe si el Gobierno ha llegado a un acuerdo para ceder el control aéreo del Sáhara a Marruecos, algo que era responsabilidad de España como potencia administradora".

Banderas del Sáhara Occidental en una imagen de archivo. Daniel Ochoa de Olza/AP

No es un conflicto menor a nivel geopolítico el que se está abriendo con el país vecino. El Coronel es tajante y cree que debemos preocuparnos porque continuamente "el sultán de Marruecos nos está amenazando y no deja de hacer reivindicaciones sobre territorios que son de soberanía española como Ceuta y Melilla".

Las fricciones evidentes entre ambos países ponen de manifiesto que a nivel diplomático "todavía hay mucho espacio para mejorar la cooperación: la frontera terrestre, los conflictos cíclicos como la rivalidad entre Marruecos y Argelia, las tensiones internas de uno y otro...", explica Petrovici.

Mohammed VI, rey de Marruecos. Abdeljalil Bounhar/AP

Entre tanto, Rabat está rearmando su Ejército y destina un gran presupuesto a la compra de tecnología militar y al mantenimiento de sus tropas. "La preocupación fundamental de Mohamed VI es reforzar sus Fuerzas Armadas, su Aviación y su Marina. Mientras, en España, la inversión que se hace a las Fuerzas Armadas es similar a la de un país del tamaño de Luxemburgo", critica Diego Camacho.

¿Cuáles son los aliados internacionales de Marruecos?

A esa gran inversión en Defensa se suma que Marruecos cuenta con dos importantes aliados internacionales: "Estados Unidos a nivel geoestratégico y Francia a nivel regional" por eso, según Diego Camacho, el Estado español tiene "una urgente necesidad de abrir su gestión diplomática con esos dos países porque están amenazando la estabilidad del Estrecho de Gibraltar".

"La seguridad es un factor clave en las relaciones bilaterales, hay que trabajar juntos desde una óptica convergente", cree el profesor Petrovici quien, además, considera fundamental "conectar a ambas sociedades y desmontar estereotipos en las dos direcciones, si no, poco se avanzará", sentencia.

Cualquier Gobierno tiene toda la legitimidad para afrontar los problemas y tratar de darles la solución que considere conveniente Zorann Petrovici Profesor de Historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid

Hay quienes consideran que el Gobierno actual es más afín a Mohamed VI que los anteriores.

Respecto a la posibilidad de que un cambio en Moncloa mejore la situación con el país vecino, Zorann Petrovic recalca que "en una democracia plenamente asentada como la nuestra, cualquier Gobierno tiene toda la legitimidad para afrontar los problemas y tratar de darles la solución que considere conveniente".

¿Qué papel juega Felipe VI en las relaciones internacionales con Marruecos?

El profesor cree que el Estado "dispone de contrapesos para controlar y fiscalizar esa acción de Gobierno y neutralizarla si otros actores consideran que resulta nociva para el país". Por su lado, el Coronel considera que, llegados a este punto, uno de los actores que tendría que actuar sería el Rey de España. "Felipe VI ha jurado defender la Constitución, eso implica resguardar la integridad territorial y la soberanía nacional, por lo que debería hacer algo".

En una Monarquía parlamentaria no compete al jefe del Estado ni definir, ni conducir la política exterior del país Zorann Petrovici Profesor de Historia contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid

En eso discrepa Petrovici: "Estamos acostumbrados en los últimos tiempos a que se requiera la intervención del Rey en la arena política, creo que ello procede de una concepción de la Corona que excede las funciones que posee el Rey en una Monarquía parlamentaria, donde no compete al jefe del Estado ni definir, ni conducir la política exterior del país."

Felipe VI con el rey de Marruecos en una visita a dicho país en 2014. Addeljalil Bounhar/AP

"El Rey interviene en política internacional cuando el Gobierno se lo pide. Y el caso de Marruecos ofrece, precisamente, muchos ejemplos en los que la intervención del monarca ha servido para allanar el camino, facilitar el entendimiento, limar asperezas… Pero para que eso se produzca, insisto, tiene que pedírselo el Ejecutivo, que es quien tiene legítimamente encomendada la función de definir y conducir la política internacional del país", añade.

Hasta donde se sabe, las maniobras militares de Marruecos continuarán frente a las Islas Canarias hasta el 28 de junio. El presidente autonómico ha pedido explicaciones al Gobierno que, por el momento, no le ha dado respuesta.