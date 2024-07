Por Euronews

Aunque el partido de extrema derecha de Jordan Bardella y Marine Le Pen, y sus aliados, difícilmente obtendrán la mayoría absoluta, los últimos sondeos muestran que podrían recabar el apoyo de los votantes centristas y de la derecha más inconformista.

Según los últimos sondeos realizados antes de la segunda vuelta de las elecciones legislativas de este domingo en Francia, el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, de Jordan Bardella y Marine Le Pen, tendrá dificultades para alcanzar la mayoría absoluta.

La media de las previsiones más recientes dice que la formación política y sus aliados tendrán una mayoría relativa de entre 210 y 240 escaños en la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento de Francia. La mayoría absoluta está fijada en 289 escaños.

Se espera que la coalición de izquierdas, el Nuevo Frente Popular logre entre 170 y 200 escaños.

Por su parte, los liberaldemócratas centristas del presidente francés, Emmanuel Macron, alcanzarían entre 95 y 125 escaños, según los sondeos.

Los Republicanos, de centro-derecha, podrían obtener entre 25 y 45 escaños parlamentarios.

Imagen del presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, a la derecha, con la líder ultraderechista Marine Le Pen tras una rueda de prensa. Christophe Ena/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Si estas predicciones se confirman el domingo, es probable que Bardella, político de Agrupación Nacional, no se convierta en el nuevo primer ministro, ya que no contaría con suficientes diputados para dirigir el poder ejecutivo francés, ni siquiera con el apoyo adicional de Los Republicanos. Incluso en el mejor de los casos, es probable que no alcance la mayoría absoluta. Sin embargo, espera recibir un impulso de última hora.

"Tengo el objetivo de ampliar mi mayoría, y doy la bienvenida a todos los electores de derechas y de centro", declaró Bardella el pasado miércoles en una entrevista en France 2, cadena pública nacional.

Tradicionalmente, los partidos franceses sin mayoría suelen sugerir a sus votantes que apoyen a las fuerzas políticas que vayan a obtener el mejor resultado en una circunscripción concreta en la segunda vuelta. Sin embargo, los líderes de los partidos tienen un poder de persuasión limitado sobre sus respectivos electorados.

El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, a la izquierda, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Ludovic Marin/AP

"Los franceses no siguen instrucciones de voto. Un ciudadano votará según su conciencia", dijo el primer ministro en funciones y político centrista del equipo de Macron, Gabriel Attal, en una entrevista en la televisión estatal el jueves por la noche.

"Me limité a subrayar el riesgo de una mayoría de extrema derecha, y a detallar lo que es peligroso en su programa, y concluí diciendo: ni un solo voto para la extrema derecha. Sin embargo, después de eso, los franceses hacen lo que quieren", concluyó.

El llamado Frente Republicano, la barrera política contra la extrema derecha que se extiende desde los conservadores moderados y los centristas hasta la izquierda moderada y la extrema izquierda, ha adoptado una estrategia electoral basada en retirar a los candidatos más débiles en favor del candidato más fuerte, contra la extrema derecha, en circunscripciones individuales.

Según las últimas cifras del Ministerio del Interior de Francia, hasta ahora se han retirado un total de 215 candidatos.