Euronews Cultura se sentó con Jada Pinkett Smith para hablar de sus revelaciones sobre la infame bofetada de los Oscar, su relación con su marido Will Smith y su nuevo libro de memorias.

En el glamuroso ambiente de los 2022 Premios de la Academia, todas las miradas estaban puestas en Jada Pinkett Smith, que ocupaba el asiento de primera fila junto a su marido Will Smith, nominado al premio al Mejor Actor.

Fue una noche llena de expectación y glamour, pero la velada dio un giro inesperado cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock en directo, después de que el cómico hiciera una broma sobre la alopecia de Jada.

La icónica frase de Will, grabada para siempre en la historia de la cultura pop, retumbó entre el público: "¡Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puta boca!".

Poco sabía el mundo en ese momento que la pareja llevaba separada desde 2016, como Jada ha revelado recientemente durante la promoción de sus nuevas memorias, 'Worthy'.

"Puede que no haya entrado aquí como tu mujer, pero me voy de aquí como tu mujer. Voy a necesitar estar a tu lado durante todo esto", declaró Jada a Euronews Culture.

El apasionante relato de Jada sobre aquella noche inolvidable es sólo un capítulo de su historia. En su libro, que acaba de salir a la venta, profundiza en su difícil infancia, los entresijos de su matrimonio y una vida llena de giros y sorpresas.

Euronews Culture se reunió con la actriz para hablar del incidente de la bofetada, de la intrincada dinámica de su matrimonio con Will y de cómo afronta el implacable escrutinio público.

Ha sido una semana llena de noticias para usted y su familia. Ha anunciado que usted y su marido, Will, llevan separados desde 2016. ¿Cómo ha sido su día a día?

Pues Will y yo llevábamos con esta separación desde 2016. Una vez que terminó Emancipación, realmente tuvo un tiempo difícil, desafiante en esa película, y un montón de cosas estaban surgiendo, y él pidió volver a algunos espacios terapéuticos conmigo. Estábamos haciendo una terapia muy exhaustiva y entonces le nominaron a un Oscar. Y me dijo: "Escucha, no hay nadie más con quien quiera compartir este momento que contigo, ¿estarás a mi lado?" Y yo le dije: "Por supuesto, yo también quiero compartir este momento contigo".

Así que vamos a los Oscar y no estoy allí como su esposa, estoy allí como un miembro de la familia. Y todavía estábamos resolviendo las cosas. Y entonces ocurre el evento. Y entonces supe en ese momento que mi instinto era que puede que no entrara aquí como tu mujer, pero me voy de aquí como tu mujer. Voy a necesitar estar a tu lado".

Y desde entonces, los Oscar nos han unido de una forma que no imaginaba. Mira, todo el mundo quiere estar allí para montar en la limusina. Nadie quiere ir en el autobús averiado. Pero me doy cuenta de que eso es parte de lo que significa ser un compañero de vida. Ese fue el momento en que me di cuenta de que somos lo que tenemos.

Eres una mujer de negocios. Tienes un negocio multimillonario que has construido. Quiero decir, por ejemplo la productora que compartís...

Sí. Quería tomarme mi tiempo para curar lo que necesitaba porque no quería una separación o un divorcio que creara un baño de sangre. Simplemente no iba a hacer eso y no iba a tener abogados involucrados en un conflicto entre Will y yo.

Trabajamos muy bien en esas sociedades. No queríamos tirar por la borda cosas que realmente funcionaban porque el matrimonio en ese momento no lo hiciera. No ibamos a hacer eso. Y entonces fue cuando empezamos a desarrollar una manera de llevar esta nueva relación que teníamos. Y estoy muy contenta de que pudiéramos hacerlo de esa manera, porque me habría arrepentido mucho de pasar por un divorcio complicado. Y sé que algunas personas tienen que hacerlo, pero ese no era el proceso que yo quería.

Y así, a lo largo del camino, hemos sido capaces de construir un hermoso negocio juntos, fortalecer nuestra familia, construir algunos otros negocios juntos. Así que ha sido bonito.

¿Cómo definiría su relación ahora?

Definitivamente es mi compañero de vida. Y es la persona con la que voy a envejecer. Y realmente estamos disfrutando de un nivel de autonomía que encontramos en este proceso. Y tenemos esta nueva interdependencia que está empezando a surgir.

Will y yo nos juntamos muy jóvenes, y estábamos atrapados en algunos patrones de gente muy joven. Así que realmente siento que tuvimos que madurar. Así que volver juntos con un nuevo nivel de madurez y ser capaces de ver la importancia de la interdependencia ha sido el camino. Y a lo largo del camino, tuvimos que resolver las cosas. Me mudé de la casa familiar y me compré mi propia casa porque realmente necesitaba sentir lo que era estar sola conmigo.

¿Cómo se las arregla mentalmente para mantenerse fiel a su postura frente a las críticas del público y las opiniones divergentes, sobre todo cuando se trata de posibles reacciones negativas?

Estamos bien. Es como cualquier otra persona que tenga un problema con esto - lo siento, tú no cuentas. Will y yo estamos bien. Los niños y la familia, estamos bien. Somos felices. Somos un pequeño grupo feliz. Y Will y yo estamos mejor que nunca. Y así Will y simplemente sentarse y decir, esto es increíble. Y es tan hermoso que podamos reírnos juntos y apoyarnos mutuamente.

¿Por qué salir ahora y decirlo?

No es que haya elegido salir ahora. Simplemente la editorial dijo: "Este es el momento adecuado" (risas).

Es un buen punto de partida para mencionar su libro "Worthy".

Sí. Yo no habría elegido este momento en particular, créame. Pero fue en diciembre de 2021, cuando decidí escribir el libro. Entonces la editorial decide cuándo va a salir el libro.