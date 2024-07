¿No estás seguro de lo que puedes hacer ante la crisis climática? La acción comunitaria es clave, dice el Proyecto Mayoría Climática.

"Cuando la gente me pregunta: '¿Qué puedo hacer como individuo por el clima?', yo respondo: No seas un individuo, trabaja con otros", dice Rupert Read, codirector del Proyecto Mayoría Climática.

Las estadísticas demuestran que a la inmensa mayoría de los europeos les preocupa la crisis climática: más de la mitad de los votantes europeos creen que debería ser una prioridad, mientras que sólo el 16% lo considera una cuestión secundaria, según una encuesta de 'Euronews-Ipsos' realizada antes de las elecciones europeas de este año.

El problema es que la mayoría no sabemos qué hacer al respecto.

Tras décadas de acción comprometida con el clima -desde estratega político de Extinction Rebellion hasta concejal del Partido Verde de Inglaterra y Gales-, Rupert se dedica ahora exclusivamente al Proyecto Mayoría Climática. Su misión es movilizar a las masas silenciosas: "Un poco como en la guerra... se trata de todos", dice.

¿Cómo podemos luchar juntos contra la crisis climática?

"A veces la gente se desanima porque piensa: 'No estoy lo bastante comprometido' o 'No soy lo bastante puro'", pero no hace falta organizar protestas contra el cambio climático ni dejar de volar para influir, dice Rupert.

Las acciones individuales son sólo una pequeña parte del rompecabezas... Mucho más importante es lo que hacemos juntos Rupert Read Codirector del Proyecto Mayoría Climática

Tanto si se trata de vigilar los riesgos de inundación con tus vecinos, o de aprovechar tus habilidades profesionales y tu red de contactos, la acción colectiva tiene el poder de mover la aguja, afirma Rupert.

"Cuando consigues que todo esto sume lo suficiente... la idea es que se produzca un cambio a nivel nacional e internacional".

En última instancia, los gobiernos deben ayudarnos a tomar decisiones más ecológicas, por ejemplo incentivando los medios de transporte ecológicos y desincentivando el transporte aéreo. Pero para ello es necesario que la mayoría silenciosa haga oír su voz.

"Queremos crear un futuro en el que los gobiernos corran a hacer lo correcto, en el que los políticos se desvivan por tener las políticas más firmes sobre el clima y la naturaleza", dice Rupert.

No hay forma de avanzar en esto sin la mayoría de la gente. Tenemos que hacerlo juntos. Y una parte de ello pasa por presionar colectivamente a los gobiernos para que hagan lo correcto. Rupert Read Codirector del Proyecto Mayoría Climática

Mientras tanto, la acción climática comunitaria aporta sus propios beneficios: "Cuando construimos juntos una comunidad, cuando nos preparamos juntos para las catástrofes, cuando cultivamos juntos alimentos, cuando creamos más resiliencia local, estamos creando una vida mejor", afirma Rupert.

Rupert Read es un veterano defensor del clima y codirector del Proyecto Mayoría Climática. Proyecto Mayoría Climática

Las empresas deben presionar para que se regule el clima

Los líderes empresariales también tienen un papel clave que desempeñar, ya que ejercen un inmenso poder sobre el gobierno, especialmente a través de asociaciones comerciales y grupos de presión.

"Hasta ahora, los intereses empresariales y financieros han sido un lastre para hacer lo correcto. Han buscado lagunas normativas, han dicho: "No nos impongan demasiadas cargas'", afirma Rupert. Sin embargo, muchos empiezan a darse cuenta de que "no hay beneficios en un planeta moribundo".

Esto ha dado lugar a un auge de las normas medioambientales, la divulgación de información y la rendición de cuentas, pero, una vez más, las acciones individuales no son suficientes, afirma Rupert.

Rupert imagina un futuro en el que las empresas utilicen su poder colectivo para hacer el bien: "En lugar de presionar para que bajen los impuestos y haya lagunas fiscales, imaginemos que las empresas presionaran juntas y pidieran a los gobiernos que las regularan en materia de clima y naturaleza... Eso sí que cambiaría las reglas del juego".

Esto evitaría que los "buenos actores" que defienden normas medioambientales más estrictas se vieran perjudicados por los "malos actores", y es el mensaje clave de la campaña "regularnos mejor" del Proyecto de la Mayoría Climática.

También crearía nuevas oportunidades para los empresarios

"Hay muchos beneficios para todos", afirma Rupert. "Por ejemplo, puestos de trabajo en la modernización, el transporte público o la energía verde: todas ellas son oportunidades enormes que requieren inversión y esa inversión generará beneficios", añade, aludiendo a los beneficios económicos generados en Estados Unidos por la Ley de Reducción de la Inflación de Biden.

La acción climática comunitaria tiene el poder de provocar el cambio. Adam Victor | Proyecto Mayoría Climática.

¿Es demasiado tarde para evitar los peores efectos del cambio climático?

La clave de todo esto es ser honestos sobre dónde nos encontramos en términos de emergencia climática y natural. Ya sea con buenas intenciones o con una agenda oculta, "muchas personas influyentes, incluidos políticos y empresarios... han insistido en que podemos y debemos y nos mantendremos por debajo de 1,5 grados [de calentamiento] incluso cuando ahora empezamos a superarlo literalmente", dice Rupert.

Y eso es muy poco útil porque es negar la realidad. Es el tipo de cosas por las que solíamos castigar a los negacionistas del clima. Rupert Read Codirector del Proyecto Mayoría Climática

Firmado por naciones de todo el mundo en 2015, el Acuerdo de París de la ONU pretende limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, un umbral considerado la zona segura para prevenir los peores efectos del cambio climático.

Pero junio de 2024 marcó el duodécimo mes consecutivo en que las temperaturas globales superaron este umbral, lo que hace temer que ya no sea viable a largo plazo: "Asumir ese momento de abandonar esa zona segura es algo inmensamente poderoso para la humanidad", dice Rupert.

"El doloroso desprenderse de ese objetivo... es muy difícil, pero las emociones tienen un poder que debemos aprovechar: el poder de la pena, el poder del miedo, el poder de la ira, el poder de las pesadillas".

Afrontar esta realidad, afirma, podría animarnos a prepararnos seriamente para lo que se avecina mediante la adaptación estratégica, el aumento de la resiliencia y la dotación de recursos a los más afectados en el Sur Global, incluida la financiación de las pérdidas y los daños.

A través de su incubadora, el Proyecto Mayoría Climática ofrece financiación y experiencia para iniciativas ciudadanas de acción climática. Visite el sitio web para obtener consejos sobre cómo actuar y conocer las próximas reuniones sobre adaptación y resiliencia climáticas.