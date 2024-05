Por Euronews con AP

La Fiscalía belga ha confirmado registros en la casa de un empleado del Parlamento Europeo y en su oficina en la Eurocámara en Bruselas en relación con una posible injerencia rusa. Los registros forman parte de un caso de injerencia, corrupción pasiva y pertenencia a una organización criminal.

PUBLICIDAD

La Fiscalía federal de Bélgica ha informado este miércoles de que la Policía llevó a cabo registros en la residencia de un empleado del Parlamento Europeo y en su oficina en el edificio de la Eurocámara en Bruselas por una posible injerencia rusa.

Los fiscales dijeron en un comunicado que la oficina del sospechoso en Estrasburgo, donde se encuentra la sede del Parlamento de la UE en Francia, también fue registrada.

"Los registros forman parte de un caso de injerencia, corrupción pasiva y pertenencia a una organización criminal y están relacionados con indicios de injerencia rusa, por la que se contactó con diputados del Parlamento Europeo y se les pagó para que promovieran propaganda rusa a través de la web de noticias 'La Voz de Europa'", dijeron los fiscales.

Los fiscales explican que creen que el empleado desempeñó "un papel significativo en esto", aunque no quedó inmediatamente claro qué puesto ocupa el miembro del personal en el Parlamento ni si el individuo trabaja directamente para uno de los legisladores electos del parlamento.

Silencio desde el Parlamento Europeo

Cuando 'Euronews' pidió un comentario oficial sobre lo ocurrido, el departamento de prensa del Parlamento Europeo dijo: "No podemos comentar sobre las investigaciones en curso".

"Cuando y si se le solicita, el Parlamento Europeo coopera plenamente con las autoridades policiales y judiciales para ayudar a que se haga justicia y seguirá haciéndolo. Es en este contexto que se proporcionó acceso a una oficina", añade el comunicado.

La búsqueda es el último avance en una investigación en curso sobre la compañía de noticias 'La Voz de Europa' (o 'Voice of Europe' en inglés), que cotiza en Holanda y fue sancionada por la Unión Europea a principios de este mes por vender propaganda del Kremlin.

'La Voz de Europa' afirmó proporcionar "noticias sin censura de Europa y el mundo" y tan recientemente como en marzo realizó entrevistas individuales y debates con eurodiputados en ejercicio, transmitidos desde el Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo.

A finales de marzo, las autoridades checas anunciaron que habían desmantelado una operación de influencia rusa realizada a través de 'La Voz de Europa', alegando que se habían realizado transacciones financieras a funcionarios electos en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales.

Según los medios checos, que citan a funcionarios de los servicios de inteligencia, las acusaciones involucran a políticos de Alemania, Francia, Polonia, Bélgica, Países Bajos y Hungría.

Uno de los eurodiputados entrevistados por el sitio web fue Anders Vistisen, un danés que ha estado representando a la facción de extrema derecha del Parlamento Europeo, Identidad y Democracia (ID), en los debates previos a las elecciones europeas de junio.

Cuando 'Euronews' le preguntó a principios de este mes si le habían pagado por esa entrevista, Vistisen lo negó firmemente: "No, por supuesto que no. Esa entrevista se organizó en la misma premisa que esta. Me pidieron que concediera una entrevista y acepté. Ese es mi trabajo como político".

El eurodiputado Maximilian Krah, cuyo partido Alternativa para Alemania (AfD) fue recientemente expulsado de su familia europea tras realizar comentarios condenatorios sobre los nazis en un periódico italiano, también restó importancia a sus vínculos con 'La Voz de Europa', afirmando que, a pesar de conceder entrevistas a la empresa, no se había beneficiado económicamente.

"No hay ninguna acusación específica de que me pagaron por nada de esto", dijo Krah en X. "Esto muestra qué pensar de la campaña actual: ¡Nada!", añadió. Desde entonces, el asistente de Krah ha sido arrestado bajo sospecha de espiar para China.

El último acontecimiento en la investigación se produce pocos días antes de que unos 370 millones de votantes de la UE acudan a las urnas para elegir nuevos miembros del Parlamento Europeo, en una votación en la que se teme que el Kremlin pueda interferir.