Estaban entre los ganadores de las últimas elecciones europeas: Los Verdes se abrieron paso y conquistaron a los votantes con un programa a favor del clima. Pero la pandemia de la COVID-19, la guerra de Ucrania, la inflación y el aumento de los costes de la energía han dado un vuelco a la Unión Europea en cinco años. Ahora se culpa a las ambiciones climáticas de la UE de casi todo.

Para hablar de la campaña electoral, hablamos con Terry Reintke, colíder del Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, en The Global Conversation.

PREGUNTA: ¿Cómo va a convencer a los ciudadanos cuando vemos que están menos dispuestos a hacer esfuerzos por el clima?

RESPUESTA: Lo que me gustaría hacer es, convencer a la gente de que tenemos que mantener el rumbo hacia la neutralidad climática, porque esto nos beneficia a todos. Ya estamos viendo las nefastas consecuencias que tiene hoy la crisis climática, especialmente en Europa, porque Europa es el continente del mundo que más rápido se está calentando.

Pero, al mismo tiempo, también debemos asegurarnos de que la gente vea que estamos haciendo lo necesario para dar forma a una transición justa y social porque, dado que la justicia social verde está en el centro de nuestro programa político, queremos asegurarnos de que cualquier tipo de medidas climáticas también van a estar equilibradas con, por ejemplo, el apoyo a los ciudadanos en esta transición.

P: Habla de apoyar a los ciudadanos. ¿Qué pasa con los agricultores? Han estado reclamando algunas ayudas por parte de la UE, se estaban manifestando en contra del Pacto Verde. ¿Qué piensa hacer para apoyarles?

**R:**Yo volvería a replantear un poco lo que hemos visto en los últimos meses, porque yo misma procedo de una familia de agricultores. No crecí en una granja, pero mi padre sí. Los problemas que tienen no vienen del Pacto Verde. Los problemas que tienen es que básicamente con el modelo agrícola que tenemos hoy en día y también las políticas agrícolas de la Unión Europea, con la forma en la que las subvenciones que se distribuyen, no están teniendo los ingresos que se merecen. Y para muchos de ellos, no son los ingresos que realmente necesitan para vivir de lo que hacen.

Así que lo que queremos es hacer de la agricultura un tema clave también en esta campaña electoral, y decir que la política agrícola de la Unión Europea ha ido en la dirección equivocada en el pasado.

Sí, tenemos que reformarlo, y tenemos que asegurarnos de que los agricultores, y especialmente los pequeños agricultores, reciban el apoyo que necesitan para crear seguridad alimentaria. También para formar parte del cambio en lo que se refiere a la protección medioambiental y climática, pero también, muy sustancialmente, para poder vivir de lo que hacen, porque aprecio mucho a los agricultores de Europa.

P: ¿Significa más subvenciones para los agricultores o una reorganización de las subvenciones?

**R:**Yo diría que sin duda necesitamos una reorganización de las subvenciones. Una de las cosas que llevamos mucho tiempo criticando es que, todavía hoy, la mayor parte de las subvenciones se conceden en función del tamaño. Así que básicamente no importa si estás haciendo agricultura de acuerdo con aspectos de sostenibilidad como por ejemplo, aspectos ecológicos o sociales, pero en realidad es sólo el tamaño lo que importa.

Eso también significa que, obviamente, las explotaciones más grandes, algunas de ellas, las llamamos granjas y son grandes empresas agrícolas, básicamente reciben la mayor parte de las subvenciones agrícolas. Y nos gustaría darle la vuelta a esto, por ejemplo, estableciendo una condicionalidad en lo que respecta a las normas ecológicas y sociales, pero también estableciendo un límite, que exista un máximo de lo que se puede obtener en subvenciones agrícolas.

Y así el dinero que queda, que no se destine a la gran industria, sino que se destine básicamente a los pequeños agricultores y, en especial, a la agricultura familiar, porque sabemos que en nuestras zonas rurales son muy a menudo estas pequeñas explotaciones, estas familias de agricultores, las que crean la vida y la cultura de estas zonas.

P: Se suponía que la transición climática iba a crear miles de puestos de trabajo y a situar a la industria en la vanguardia de la competitividad. ¿Dónde están todas estas promesas?

R: En realidadya hay puestos de trabajo que se están creando hoy en día. Si nos fijamos en la transición energética, especialmente, en la construcción de energías renovables, ya está creando puestos de trabajo en Europa hoy en día.

Pero tienes razón, aún estamos al principio de la transformación verde. Así que, para asegurar estos puestos de trabajo, tenemos que hacer realidad hoy, como Unión Europea, lo que hemos puesto sobre el papel en lo que se refiere a la neutralidad climática.

Y eso significa, apoyar el inicio de las tecnologías verdes del hidrógeno, invertir en tecnologías verdes, en tecnologías de baterías, pero también construir la infraestructura que será necesaria para integrar realmente a Europa como continente para prepararse para la transición energética, para prepararse para la transición industrial.

Y para ello necesitaremos mucha más Europa en lugar de menos Europa, porque hemos visto que los Estados miembros siguen sin actuar a menudo de forma coordinada cuando se trata de política industrial. Y creo que solo con inversión a nivel europeo podremos sacar adelante este gran reto que tenemos por delante.

P: China parece dominar la industria de las energías limpias y parece imparable. ¿Se puede seguir siendo competitivo en estas nuevas industrias?

R: Creo absolutamente que podemos, cuando trabajamos juntos como Europa. Y yo vengo del estado miembro más poblado, pero sostengo un estado miembro muy industrial. Alemania todavía tiene mucha industria, pero puedo ver muy claramente y también la gente de la zona rural, las grandes empresas, pero también las pequeñas y medianas empresas, saben que sólo con una estrategia europea, sólo con el modelo europeo, podemos competir con China, también con Estados Unidos ahora mismo.

Pero para eso tenemos que tomar las decisiones adecuadas. En mi opinión, será crucial contar con un programa de inversión masiva a nivel europeo que incentive a los Estados miembros a seguir ese camino y facilite algunos de los procesos de planificación, porque el dinero procede de un fondo común europeo y no son los Estados miembros los únicos que presionan por ese interés.

Ahora mismo, Europa está en muchas tecnologías, ya no está en la cima, pero creo firmemente que podemos volver a ella. Y así podremos construir un futuro mejor y competir de verdad a escala mundial.

P: ¿Cree que la propuesta de su manifiesto de un programa de inversión de 200.000 millones de euros al año sería suficiente?

**R:**Si sería suficiente, si nos fijamos en las grandes necesidades de inversión que tenemos. Y no estoy hablando sólo de la industria aquí, sino también de una forma de renovación de nuestros edificios. Y creo que esto ha suscitado muchos debates en Europa sobre cómo conseguir que nuestro sector de la construcción sea neutro para el clima y la movilidad. Obviamente tenemos muchas necesidades.

Al mismo tiempo, tenemos que empezar por algún sitio. Y creo que hay que empezar por ahí y decir que también la inversión pública puede incentivar aún más la inversión privada. Porque muchas de las cosas de las que estamos hablando, obviamente no solo van a ser financiadas por el sector público, hay muchos inversores privados que están muy interesados, pero necesitan ver que todo está listo.

Ellos, por ejemplo, necesitan ver que estamos preparados para construir la infraestructura para las empresas industriales, para luego fabricar acero verde, para construir chips en Europa, y para eso hace falta inversión pública, para que luego haya más interés también por parte de los inversores privados, para que pongan el dinero en Europa. Y creo firmemente que si tomamos las decisiones correctas ahora, podremos poner en marcha la ola.

P: ¿De dónde saldría el dinero?

**R:**Puedo decirte una cosa: creo que si no invertimos ahora, y lo hemos visto recientemente con un estudio del Instituto de Potsdam, el coste que tendremos que soportar ya muy pronto, no en 50 años, sino ya en los próximos años, es mucho mayor que el dinero que podemos invertir ahora en crear una transformación ecológica.

Así que, para mí, no hay que poner esto sólo en una generación, sino, por ejemplo, utilizar de forma sostenible el débito y el crédito para financiar esta transición, que a la larga nos va a abaratar la vida. Porque por ejemplo, la energía eólica y la solar no sólo hacen energía renovable, sino que también nos hacen menos dependientes de los autócratas.

Tener fuentes de energía que no dependan de autócratas, forma parte de una estrategia de seguridad que Europa necesita urgentemente.

Así que tenemos mucho interés en hacer esto. Creo que este es el camino correcto. Y de hecho, si ahora tenemos un renacimiento de la austeridad en Europa, esto va a crear un espacio demasiado estrecho para que hagamos estas inversiones. Y este sería exactamente el camino equivocado a seguir.

P: Su programa se centra en la protección del clima y la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo puede este programa responder a los retos, los desafíos internacionales para la paz y la seguridad?

**R:**Siempre digo que el Pacto Verde y la cuestión de la seguridad en Europa son dos caras de la misma moneda. Lo digo como alguien que viene de Alemania, hemos visto que nos hemos hecho muy vulnerables en términos de seguridad porque dependíamos mucho de las importaciones de fósiles de Vladimir Putin.

Así que el Pacto Verde, tener energía eólica y solar, tener una economía sostenible y circular, también cuando hablamos de materias primas críticas, cuando hablamos de otros recursos… Tener una forma de industria, de economía que sea más autosuficiente, es el camino a seguir. Y para nosotros, esa es la razón por la que hacer realidad el Pacto Verde, tener fuentes de energía que no dependan de autócratas, forma parte de una estrategia de seguridad que Europa necesita urgentemente, porque vemos que el mundo se está convirtiendo en un lugar más inseguro.

Por eso es esencial que los europeos trabajemos juntos y construyamos un sistema económico que no sólo sea sostenible, sino que también nos haga menos dependientes.

P: ¿Cómo podemos proteger a la UE cuando Rusia invade Ucrania? ¿La idea de una deuda común para construir o comprar armas podría ser una posibilidad para reforzar la seguridad europea?

R: Ahora mismo, cuando hablamos de la industria de defensa, muy a menudo hablamos de invertir más. Pero si nos fijamos en cómo invierte Europa en estos momentos, lo lógico sería empezar invirtiendo de forma más eficiente.

Hay estudios en los que vemos que, cuando comparamos nuestro gasto en defensa con el de Estados Unidos, no sólo es menor, sino que se gasta de forma muy ineficiente porque todavía no existe, con mucha frecuencia, un enfoque integrado y coordinado entre los Estados miembros. Los Estados miembros tienen su propia industria de defensa a la que intentan apoyar.

Y esto crea una situación en la que no estamos invirtiendo de una manera que realmente tenga más sentido para que Europa esté preparada también para actuar en caso de que se produjera un ataque, por ejemplo. Y para ello necesitamos más coordinación desde Bruselas.

P: ¿Qué más podemos hacer para apoyar a Ucrania?

R: Creo que ahora mismo, seguir apoyando militarmente es importante, pero obviamente no es todo lo que podemos hacer. Acabamos de adoptar con un poco de retraso debido a los juegos de Viktor Orbán, básicamente el chantaje que estaba tratando de hacer, un paquete de apoyo financiero, que es realmente esencial para Ucrania en este momento.

Es realmente muy básico, el apoyo que necesitan. Pero también creo que necesitamos una vía política y una perspectiva política para la población de Ucrania, porque esta guerra ha durado ya años. Y, obviamente, la gente necesita ver cómo puede construir un país basado en la democracia y la libertad que luego también se integraría en la Unión Europea. Así que, a pesar de que la guerra continúa, creo que es absolutamente crucial avanzar también en el procedimiento de ampliación y adhesión de Ucrania.

P: Sobre otra guerra, entre Israel y Hamás. ¿Qué puede hacer la UE? Se ha demostrado que la UE está dividida. ¿Qué pueden hacer ahora los 27 Estados miembros?

**R:**En primer lugar, lo que es muy positivo es que ahora hay un llamamiento mucho más fuerte de la Unión Europea para pedir un alto el fuego. Porque esto es lo que se necesita urgentemente junto con, por supuesto, la liberación de los rehenes. Espero que muy pronto veamos avances positivos en esa dirección.

Al mismo tiempo, también vemos que la situación humanitaria en Gaza se ha deteriorado enormemente en los últimos meses. La Unión Europea ya ha prestado mucha ayuda humanitaria, pero tenemos que asegurarnos de que esta ayuda, y estamos hablando de alimentos, agua, estamos hablando de necesidades médicas básicas que deben satisfacerse, llegue realmente a la población. Y creo que, para ello, sería crucial contar con un mayor impulso tanto por parte de los Estados miembros como de la Comisión Europea para hacerlo posible.

Aunque al mismo tiempo, tengo que decir esto, es obvio que este conflicto no se va a resolver simplemente enviando ayuda humanitaria. Necesitamos un proceso político que nos devuelva a la senda de la negociación de una solución de dos Estados, y que ambas partes estén dispuestas a sentarse y hacerla realidad.

P: ¿Hay que imponer sanciones a Israel?

R: Creo que deberíamos presionar a Israel, que deberíamos, por ejemplo, utilizar el Acuerdo de Asociación que tenemos para decir: lo que está ocurriendo ahora no es bueno. Ni para la seguridad de Israel ni para los ciudadanos israelíes, y tenemos que encontrar una solución. Y para ello, creo que hay maneras, incluyendo por ejemplo, ahora con la nueva escalada de la guerra en Gaza, de pedir moderación, básicamente. Y también presionar para que se permita la entrada de ayuda humanitaria mientras que al mismo tiempo, y voy a repetirlo, es realmente importante que también tengamos planes a largo plazo.

Y creo que la Unión Europea no va a ser suficiente. Necesitaremos contar con los Estados árabes. Necesitaremos que Estados Unidos también desempeñe un papel positivo en esto, porque de lo contrario no veo que haya un camino hacia una solución duradera, sostenible y pacífica.

P: Sobre el nuevo pacto migratorio. Los verdes dijeron que era "un fracaso de la solidaridad". Sin embargo, crea medidas y procesos entre los estados miembros. Así que sí se ha dicho que es un mecanismo de solidaridad.

R: Antes que nada, debo decir que hay partes del pacto de migración que votamos a favor y otras en contra, y que tenemos una visión diferenciada. Sin embargo, si nos fijamos en los grandes retos que tenemos por delante, no creo que el pacto que tenemos ante nosotros vaya a resolverlos.

Y es cierto que hay algunos primeros pasos positivos. Pero lo que realmente necesitaríamos es un mecanismo de solidaridad que funcione correctamente, que haga posible un reparto de responsabilidades entre los Estados miembros. Y esto no es una parte ejecutable de este pacto.

Además, en mi opinión, la forma en que ahora se ha tomado la decisión, por ejemplo, de crear campos exteriores fuera de las fronteras de la UE, para poder detener también a niños, familias, para mí, no es en absoluto la solución que necesitamos urgentemente. Porque es cierto, la situación en las fronteras exteriores de la Unión Europea es insoportable, es inaceptable. Pero para ello necesitaremos un sistema de asilo mejor, más sostenible y más resistente.

P: Según las encuestas, los Verdes perderían 20 escaños en el próximo Parlamento. ¿Le preocupa quedar marginada en el próximo Parlamento?

**R:**Verás, podemos hablar de encuestas. También podemos hablar de realidades. Y en las últimas elecciones, por ejemplo, ya hasta muy cerca de las elecciones, no estaba realmente claro que tuviéramos un éxito tan grande. Así que ahora estamos en campaña electoral. Estamos luchando. Nuestro lema es: valentía. Y creo que esta es también la actitud con la que vamos a las elecciones.

Hemos demostrado en los últimos años con la legislación del Pacto Verde, pero también con la legislación social, con la defensa del Estado de Derecho, que estamos dispuestos a presentar nuestras propuestas, que hemos tenido éxito en muchos aspectos. Pero también que queremos asumir responsabilidades.

P: La próxima mayoría podría estar más a la derecha, incluso a la derecha radical. ¿Está dispuesta a hacer algunos sacrificios en su programa para asegurarse de que haya una mayoría proeuropea en el próximo Parlamento?

**R:**Los debates y las negociaciones tendrán lugar después de las elecciones. Pero lo que ya puedo decirte ahora mismo es que durante los días de las elecciones, los ciudadanos tienen la opción de elegir si quieren tener una mayoría más de derechas en el Parlamento Europeo, con la posibilidad de que las fuerzas autoritarias de extrema derecha influyan en el programa de la Comisión Europea, lo que no solo supondría un paso atrás en el Pacto Verde y en la política social, sino también en la toma de decisiones en el Parlamento Europeo.

O bien, y esta es la opción por la que obviamente abogaría, si quieren tener políticas progresistas, verdes, con visión de futuro, orientadas al futuro. Y voy a esforzarme al máximo en esta campaña en las próximas semanas para que la gente elija esta última opción, porque creo que es crucial no solo para Europa, sino básicamente para todo el mundo, que sigamos siendo un actor que lucha interna pero también externamente por sus valores, por la libertad, por la democracia.

P: ¿Cómo valora el mandato de von der Leyen como presidenta de la Comisión?

**R:**Bueno, mentiría si dijera que no ha impulsado cosas muy positivas en estos cinco años. Está evidentemente, la legislación del Pacto Verde. Si hablamos del fin del motor de combustión, si hablamos de la reforma del comercio de emisiones, fueron pasos acertados.

Al mismo tiempo, pudimos ver que, especialmente hacia el final de la legislatura, realmente perdió tracción, sobre todo debido a la resistencia a la que se enfrentó por parte de su propio partido, el Partido Popular Europeo, que atacaba cada vez más el Pacto Verde, saliéndose de las mayorías progresistas y proeuropeas en el Parlamento Europeo, incluso cuando hablamos de la ley de restauración de la naturaleza.

Así que para mí está bastante claro que lo ha hecho bien, que ha hecho avanzar cosas en la última legislatura, pero no está nada claro que vaya a seguir haciéndolo. Así que si la gente quiere que esta agenda continúe, tendrán que votar a los Verdes, porque somos los únicos que tenemos un camino estratégico muy claro y vamos a luchar por hacerlo realidad.

P: ¿Cree que el Pacto Verde puede sobrevivir a estas elecciones europeas?

**R:**Yo pondré toda mi energía en hacerlo posible. Y sigo creyendo firmemente que una gran mayoría de europeos entienden que es en su propio interés personal, que sigamos luchando por la neutralidad climática, para mantener este planeta habitable para los seres humanos, y que también es de interés económico que la Unión Europea no se quede rezagada respecto a China o Estados Unidos, otros actores mundiales, en lo que se refiere a la industria y la economía ecológicas.

Y este es el argumento que creo que convence a mucha gente, lo veo especialmente cuando viajo y hago campaña en Europa del Este y Central, con el aspecto de la seguridad, de que el Pacto Verde es una parte crucial del rompecabezas para hacer de Europa un continente más seguro.