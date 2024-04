Por Euronews con Tamsin Paternoster

Era el tercer debate entre los cabezas de lista para las elecciones europeas del 9 de junio, y el primero que se centraba por completo en la crisis climática. Durante el debate, todos los candidatos afirmaron que su partido estaba volcado en la lucha contra el cambio climático.

Ante una abarrotada sala de conferencias de la Universidad de Angers, en el oeste de Francia, la postura de cada candidato a las elecciones europeas sobre el medioambiente empezó a quedar más clara.

El debate que tuvo lugar en las instalaciones del centro universitario era el primero que se centraba por completo en la crisis climática.

Durante el debate, todos los candidatos afirmaron que sus correspondientes partidos estaban volcados en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, tanto las formaciones políticas de extrema derecha, como los conservadores, se han opuesto frontalmente al 'Pacto Verde', sumándose a la corriente de protestas de los agricultores que se ha apoderado de Francia y de otros países europeos.

Valérie Hayer, política líder del partido Renaissance, creado por el presidente francés, Emmanuel Macron, defendió el 'Pacto Verde' y propuso un 'Pacto Azul Europeo'.

"Tenemos que proteger los océanos, tenemos que prohibir la minería en alta mar y luchar contra la contaminación por plásticos. Esta es mi propuesta, la que llevaré a cabo", señaló Hayer.

La eurodiputada publicó en la red social X, antes llamada Twitter, que su partido quería alejarse de los combustibles fósiles a través de las energías renovables y la energía nuclear, y proteger los océanos a través de una propuesta de 'Pacto Azul'.

La oposición critica el 'Pacto Verde'

El candidato izquierdista y eurodiputado, Raphael Glucksmann, abogó por un proteccionismo ecológico europeo y se mostró abiertamente partidario del desarrollo de la energía nuclear francesa, para lograr un continente con emisiones de carbono netas en 2050, el principal objetivo del 'Pacto Verde' firmado en 2019.

François-Xavier Bellamy, candidato de derechas que representa a Les Républicains, también se mostró como un firme partidario de la energía nuclear. Sin embargo, a diferencia de sus homólogos de izquierdas, afirmó que la investigación tecnológica y el desarrollo de combustibles bajos en carbono son la clave para reducir las emisiones, en lugar de reducir el consumo.

Otra candidata de izquierdas, que en este caso representa a La France Insoumise, Manon Aubry, se declaró dispuesta a laxar la presión fiscal sobre ciertos bienes de lujo, como los yates, para financiar medios de transporte más ecológicos.

La eurodiputada de Los Verdes, Marie Toussaint, reprochó al resto de candidatos que bloqueen cualquier avance en lo que respecta a los objetivos del 'Pacto Verde'.

"Lo que se ha escuchado durante este debate, es la voz de candidatos que afirman que el cambio climático es importante para ellos, y que consideran importante seguir luchando por el medioambiente. No se dejen engañar. Hoy, el 'Pacto Verde' está amenazado. Está amenazado, porque la mayoría de los partidos aquí presentes están socavando cualquier avance para la huida contra el cambio climático y la justicia social".

Rassemblement National, antiguo Front National, se abstiene de los debates

El único ausente fue Jordan Bardella, líder del partido de extrema derecha Rassemblement National, que actualmente lidera las encuestas.

En su lugar, prefirió enviar a Jean-Philippe Tanguy, vicepresidente de su formación política, quien ni siquiera es candidato a las elecciones europeas. Tanguy defendió la medida. "No se puede hacer una campaña electoral reuniéndose solamente con expertos en el tema del clima. Jordan Bardella está sobre el terreno. Sé que los otros candidatos no salen a reunirse con los votantes, mientras que nosotros sí", afirmó.

"No me sorprende que nunca se presente a los debates, porque cuando no es su tema preferido, como la inmigración, tartamudea, y cambia de opinión todo el tiempo. Simboliza lo que es hoy la extrema derecha", declaró a Euronews Marie Toussaint, eurodiputada de Los Verdes.

Cada candidato solamente dispuso de dos minutos y medio de tiempo para exponer su punto de vista sobre cuatro temas diferentes, como es el caso de la soberanía energética y la retirada progresiva de los coches con motores diésel, lo que limitó la mayor parte de la confrontación entre los políticos. El resultado fue un debate más sosegado que acalorado, como se esperaba.