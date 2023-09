Por Euronews con AP

El trabajo a distancia sigue siendo popular, sobre todo entre quienes pueden viajar al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

Es bien sabido que cada vez más europeos trabajan a distancia. La pandemia del COVID-19 aceleró enormemente esta tendencia, que continuará a medida que se experimenten nuevas formas de trabajo.

La investigación muestra que, de media en toda la UE, el 30% de los trabajadores trabajarán regularmente desde casa en 2022, ya sea en su totalidad o en un modelo híbrido, mientras que las estimaciones anteriores situaban esa cifra en un 5,5% en 2019, antes de que comenzara la pandemia.

De esa creciente población, un porcentaje llevará el trabajo a distancia un paso más allá, abandonando por completo su país de origen.

Con muchos países que mejoran su infraestructura técnica y ofrecen visados para nómadas digitales, la economía global ha creado un modelo de negocio sostenible para muchos.

Un estudio reciente de ExpressVPN, especialistas en redes privadas virtuales, sugiere 20 de las mejores ubicaciones en el extranjero para expatriados, incluidos empleados remotos y nómadas digitales, y dos de ellas están en Europa.

Las mejores ubicaciones internacionales para empleados remotos expatriados

Madeira, Portugal

Mientras otras ciudades portuguesas como Lisboa y Oporto sufren un aumento de los costes y de las aglomeraciones, Madeira se perfila como una alternativa más asequible para nómadas digitales y trabajadores remotos extranjeros.

Su clima templado y su ubicación junto al océano la hacen atractiva para expatriados y trabajadores remotos que buscan una cultura tradicional en casa y una cultura moderna en el lugar de trabajo.

Gracias a las recientes mejoras en infraestructuras, Madeira presume de tener las velocidades de Internet más rápidas de Portugal. Los trabajadores a distancia extranjeros pueden alquilar instalaciones híbridas de "workation" que combinan vivienda y espacio de trabajo. El alquiler de un apartamento de dos dormitorios empieza en unos 850 euros al mes.

Madeira, Portugal. Balate Dorin/Canva

Tallin, Estonia

La capital de Estonia, Tallin, está situada a lo largo de la escarpada pero hermosa costa del mar Báltico.

El clima es más frío que en otras ciudades de la lista, pero su avanzada infraestructura digital resulta atractiva para trabajadores remotos y nómadas digitales.

Con velocidades de Internet competitivas y acceso en línea a prácticamente todos los servicios públicos, Tallin ofrece una alternativa asequible a ciudades europeas más caras o turísticas.

Una gran ventaja que Estonia ofrece a los nómadas digitales y trabajadores remotos es una política flexible de residencia y visados. Los nómadas digitales pueden optar al estatus de e-residencia, que les permite poseer y operar negocios sin la presencia física requerida.

Bermudas

La isla de Bermudas es tentadora para los trabajadores remotos aventureros y los nómadas digitales que se plantean alejarse por completo del entorno corporativo tradicional.

Aunque las Bermudas siguen siendo principalmente un destino turístico conocido por sus playas de arena rosa, también cuentan con una capacidad de Internet competitiva y espacios de co-working bien equipados.

Además, la fiscalidad de las Bermudas no incluye un impuesto sobre la renta de los residentes. Los trabajadores a distancia pueden obtener un certificado Work From Bermuda, que les permite trabajar y vivir en la isla hasta un año.

Bermudas. Shunyu Fan/Canva

Chiang Mai, Tailandia

Situada en las colinas del norte de Tailandia, Chiang Mai se ha convertido en un destino popular para los trabajadores a distancia más jóvenes y los nómadas digitales.

Existe una fuerte cultura de expatriados y nómadas digitales en Chiang Mai, aunque Tailandia no cuenta actualmente con un programa de visados definido para nómadas digitales o trabajadores remotos temporales.

También se requiere un permiso de trabajo del Gobierno antes de que los trabajadores a distancia extranjeros puedan obtener ingresos en el país. Un "visado especial de turista" permite a los viajeros de larga duración permanecer en Tailandia hasta 270 días.

PUBLICIDAD

La nómada digital Marjolein Dilven nos cuenta así su experiencia: "En Tailandia, Internet es impecable. Incluso cuando estábamos en pequeñas islas del sur de Tailandia, teníamos una conexión lo suficientemente buena para hacer videollamadas y trabajar a distancia. El coste de la vida en Tailandia es significativamente más bajo en comparación con Estados Unidos, y las oportunidades de lugares para trabajar a distancia son infinitas."

Bali, Indonesia

A menudo conocida como la "Isla de los Dioses", Bali, en Indonesia, se ha convertido en un destino popular para los nómadas digitales y los trabajadores remotos independientes.

La próspera comunidad internacional de Bali y la abundancia de espacios de co-working facilitan a los trabajadores extranjeros establecerse, encontrar alojamiento y construir una red social dentro de las fronteras de la ciudad.

También está previsto un visado para nómadas digitales en Bali.

El Gobierno de Bali y los inversores privados han mejorado notablemente su infraestructura digital, con acceso a Wi-Fi ampliamente disponible en zonas públicas y espacios de trabajo comunes.

PUBLICIDAD

Jessica Bishop, autora y fundadora de The Budget Savvy Bride, recuerda sus experiencias.

"Llevo más de cinco años viviendo como nómada digital y trabajando a distancia", explica, "y he pasado tiempo en el Sudeste Asiático, Inglaterra, Europa, Estados Unidos y México. La calidad y el coste de la vida han sido los factores que más me han impulsado a elegir este estilo de vida. Mi lugar favorito fue Bali (Indonesia), donde pasé unos seis meses y, aparte de la diferencia horaria, me encantó y me encantaría volver algún día".

Sin embargo, algunos trabajadores remotos internacionales y nómadas digitales expresan algunas reservas sobre trabajar en Bali.

Cuando se le preguntó por su experiencia personal en Bali, Marjolein Dilven, de Radical FIRE, dijo: "Aunque esperaba que Bali fuera un gran lugar para trabajar a distancia, su conexión a Internet era muy irregular en comparación con casi todos los demás países del Sudeste Asiático. Además, el coste de la vida no es tan bajo cuando te alojas en las zonas populares y más turísticas."

Bangalore, India

La bulliciosa ciudad de Bangalore ha sido bautizada como el Silicon Valley de la India por su economía favorable a la tecnología y su mano de obra local bien formada. Los trabajadores a distancia y los nómadas digitales pueden encontrar fácilmente un hueco en el distrito empresarial de la ciudad. El clima de Bangalore es relativamente suave en comparación con otras regiones de la India, lo que lo convierte en un entorno más cómodo para los trabajadores extranjeros.

PUBLICIDAD

El país también ofrece un visado de larga duración para los profesionales extranjeros que deseen trabajar a distancia en la India. Aunque no existe un programa específico de visados para trabajadores remotos temporales o nómadas digitales, un visado de trabajo tradicional puede prorrogarse hasta cinco años.