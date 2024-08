¿Quién será el próximo jefe de Agricultura de la UE?

Todavía hay muchas incógnitas en torno a los candidatos a comisarios de la Presidenta Ursula von der Leyen para su próximo mandato, pero ya hay pistas sobre quién podría dirigir la política agrícola de la UE en su equipo

El proceso de nombramiento de los Comisarios de la UE ha llegado a su ecuador y más de la mitad de los 27 Estados miembros han anunciado sus candidatos. Determinarlas no es sencillo en esta fase del proceso, pero las particularidades de la cartera de Agricultura dejan entrever un número limitado de posibles candidatos.

Aunque no es tan influyente como otras carteras económicas, la agricultura acapara una parte significativa del gasto de la UE al supervisar el programa de subvenciones agrícolas del bloque. Las recientes protestas de los agricultores que afectaron a las campañas electorales europeas subrayaron la creciente importancia del sector, sobre todo entre las facciones de derechas.

Tradicionalmente, la cartera de agricultura nunca ha recaído en uno de los "Cuatro Grandes" -Francia, Alemania, Italia y España-, que en conjunto representan más de la mitad de la producción agrícola de la UE. En las tres últimas décadas se ha confiado esta tarea a países más pequeños como Austria, Dinamarca, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Polonia y Rumanía.

Lo primero es lo primero: irá al PPE

Aparte de la regla tácita anterior, otro atributo reduce la lista: el Comisario de Agricultura será elegido entre los candidatos del Partido Popular Europeo (PPE), de centro-derecha. El partido de Von der Leyen apostó fuerte por la agricultura antes de las elecciones europeas, reivindicándose como el partido de los agricultores durante la campaña y prometiendo hacer de ella un tema importante en el próximo mandato.

Sin embargo, a pesar de conseguir el mes pasado la presidencia de la influyente comisión de agricultura del Parlamento Europeo (AGRI), el PPE decidió ceder el puesto al grupo conservador (ECR) para asegurarse más apoyos para la reelección de von der Leyen y mantener entreabierta la puerta a una futura cooperación en determinados temas.

Sin embargo, este movimiento no fue bien recibido por muchos dentro del PPE, y quienes redactaron ese acuerdo confirmaron a 'Euronews' que renunciar a la presidencia de AGRI "fue un gran problema, ya que algunas de nuestras delegaciones están muy centradas en la agricultura".

Dos eurodiputados y una fuente del partido aseguraron que el acuerdo tuvo como consecuencia que el presidente de la Comisión se comprometiera a que el próximo comisario de Agricultura sería del PPE.

Como partido mayoritario en el Consejo Europeo, el PPE tendrá una parte importante de los Comisarios. Once candidatos de este partido ya han sido designados por los gobiernos, y se esperan otros tres o cuatro nombres en las próximas semanas.

Sin embargo, teniendo en cuenta la experiencia de los candidatos y los intereses de sus respectivos países, la carrera se reduce a unos pocos nombres, ya que para más de la mitad sería sorprendente ocupar el puesto de granjero de la UE.

Elección de 'Euronews': Países Bajos

Desde el punto de vista de von der Leyen, la Comisaria holandesa sería una gran elección para la cartera de Agricultura. Sí, hay otros buenos perfiles en el PPE, pero Wopke Hoekstra, que procede del partido afiliado al PPE Apelación Demócrata Cristiana, cumple tantos requisitos que ofrece la mejor oportunidad de satisfacer a múltiples partes interesadas.

En primer lugar, asignar esta cartera al Gobierno holandés no sería tan fácil, ya que significa implicar indirectamente al partido de extrema derecha de Geert Wilders, un actor importante en la coalición gobernante representada externamente por la figura neutral del Primer Ministro Dick Schoof.

En consecuencia, Holanda no puede aspirar a puestos deprimera fila, pero sí puede asegurarse una cartera relevante como la agricultura, muy significativa para un país que es uno de los principales productores y procesadores de alimentos. Y si la cartera incluye un segmento alimentario, como parece posible, sería especialmente atractivo para los Países Bajos, dados sus puntos fuertes en este ámbito.

Dar la agricultura a Holanda también recompensaría al partido neerlandés de agricultores BBB por su reciente adhesión al PPE. Muchos temas del acuerdo de coalición holandés, como la directiva sobre nitratos y la situación de la ganadería, también están relacionados con la agricultura.

Además, la experiencia de Hoekstra como principal negociador de la UE en la COP28 de Dubai podría tranquilizar a las ONG y a los ecologistas preocupados por cualquier inclinación derechista de la agricultura en el próximo mandato.

Al mismo tiempo, la visión agrícola de los Países Bajos, que se centra en la innovación, la producción a escala y menos en la agricultura ecológica, difiere de los puntos de vista tradicionales de las Cuatro Grandes: Esta podría ser la única razón por la que esta decisión podría hacer girar algunas narices en la burbuja agrícola.

Apuestas seguras: Luxemburgo, Portugal o Grecia

El luxemburgués Christophe Hansen fue uno de los principales candidatos al puesto entre junio y julio. Aunque carece de un perfil agrícola fuerte, tiene una importante experiencia en comercio y medio ambiente.

Sin embargo, la decisión del Primer Ministro luxemburgués sobre el candidato aún no se ha producido y, al parecer, depende más de la cartera asignada que de la persona elegida. Esto podría permitir a von der Leyen negociar por una candidata a cambio de la codiciada cartera que Luxemburgo desea. Por otra parte, tampoco se ha descartado la continuidad de Nicolas Schmit como Comisario, y como socialista no podría obtener la cartera de Agricultura.

Portugal es otro de los países gobernados por el PPE que aún no ha decidido su candidato. El más probable es Miguel Poiares Maduro, profesor de Derecho y ex Ministro de Desarrollo Regional. A pesar de que su formación sugiere que no es apto para la innovación o la investigación, su experiencia en derecho de la UE (fue Abogado General del Tribunal de Justicia de la UE durante seis años) le hace adecuado para varias carteras, incluida la de agricultura.

Apostolos Tzitzikostas, griego recién nombrado y antiguo Presidente del Comité de las Regiones, es otro firme candidato por su experiencia en fondos de cohesión, que no son distintos de los de la Política Agrícola Común (PAC).

Sin embargo, el Gobierno griego está más interesado en carteras económicas o relacionadas con la defensa, y se percibe que el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, tiene crédito con von der Leyen tras prestarle un apoyo clave en su nuevo nombramiento.

Segunda fila de la parrilla y elecciones poco probables

Dubravka Šuica, actual Vicepresidenta de la Comisión responsable de demografía, parece más adecuada para una cartera de sanidad o cohesión, pero ha trabajado en el pasado mandato en zonas rurales.

La candidata a Comisaria Henna Virkkunen, a pesar de su experiencia en transporte y energía, procede de Finlandia, un importante país forestal, lo que la convierte en una posible (aunque improbable) elección sorpresa.

Rumanía, que anteriormente ocupaba esta cartera, aún no ha decidido quién será su candidato. Los rumores apuntan al eurodiputado Siegfried Mureșan, que tiene un fuerte perfil económico en . Alternativamente, el nombramiento del poderoso político socialista Mihai Tudose podría asegurar el apoyo electoral al actual Gobierno de cara a las cruciales elecciones de noviembre, pero descartaría la cartera de Agricultura debido a su no afiliación al PPE.

Otras figuras del PPE tienen menos posibilidades de ser propuestas para esta cartera. La sueca Jessica Roswall, con su amplia experiencia en asuntos de la UE, es una opción poco probable debido al relativo desinterés de Suecia por la agricultura.

Polonia también es un candidato improbable, ya que el Comisario polaco saliente, Janusz Wojciechowski, dejó una impresión negativa al ser criticado por muchos por su falta de influencia sobre el resto del Colegio, y el Primer Ministro Donald Tusk podría buscar otra cartera.

El austriaco Magnus Brunner y el irlandés Michael McGrath, ambos con una sólida formación económica, y el joven lituano Gabrielius Landsbergis, más preparado para asuntos exteriores, son también opciones poco probables. Se espera que el letón Valdis Dombrovskis reciba una cartera más amplia, mientras que Chipre, que aún no ha designado a su candidato, está más centrado en la nueva cartera mediterránea.