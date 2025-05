Vídeo. NO COMMENT: Cachorros posan con estilo en una gala de mascotas

Presentado por la actriz Rachel Pizzolato en GH On The Park, el evento contó con moda canina inspirada en los 'looks' de alfombra roja de celebridades. Destacaron LaLa, el perro Pomerania, estilizado como Diana Ross; Dusty, otro Pomerania, caracterizado como Colman Domingo; y Suki, el Crestado Chino, vestido como Shakira.

El Pet Gala, organizado por Anthony Rubio Designs, es un evento sin ánimo de lucro cuyos beneficios se destinan al AKC Museum of the Dog, que alberga la mayor colección de arte relacionado con perros del mundo.