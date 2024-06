Tras sus buenos resultados en las elecciones europeas, la primera ministra italiana estaría a punto de saltar a la política del bloque con una cartera de la Comisión Europea.

En un intento de garantizar a Italia un papel importante en Bruselas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está a punto de conseguir una importante cartera en la Comisión Europea.

Según fuentes del Gobierno italiano, está coordinando estrechamente la acción diplomática en las instituciones de la UE junto con el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Pocas personas conocen Bruselas mejor que Tajani: ex comisario y ex presidente del Parlamento Europeo, histórico miembro del Partido Popular Europeo (PPE) y estrecho aliado de Silvio Berlusconi, el magnate y ex primer ministro italiano ya fallecido que también fue eurodiputado.

La cordial interacción política entre Meloni y Tajani es una señal de que los conservadores moderados del PPE y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR)pueden trabajar juntos en algo que la campaña electoral, al menos en Italia.

De momento, nadie en el Palazzo Chigi -la sede del Gobierno italiano en Roma- se pronuncia abiertamente a favor de un segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea.

Para Von der Leyen, el apoyo de Meloni podría ser crucial, pero la primera ministra italiana mantiene sus cartas cerradas por el momento, y Meloni podría estar mostrando a todos en Europa en qué consiste el arte del regateo político.

¿Qué se juega Italia?

Meloni y su aliado italiano Tajani están convencidos de que Italia tiene derecho a pedir más en relación con los nombramientos institucionales de la UE. El Gobierno italiano aspira a obtener una cartera relevante y también la vicepresidencia de la Comisión Europea.

¿Qué cartera? "Una principalmente económica: o los asuntos monetarios, o la competencia, o el comercio", dicen fuentes en Roma.

El Gobierno italiano está convencido de que el éxito de las fuerzas conservadoras en Europa y el logro personal del partido de extrema derecha de Meloni, Fratelli d'Italia o Hermanos de Italia en español, en las elecciones europeas de principios de junio legitiman la petición italiana de un puesto relevante en la UE.

Ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani. Mauro Scrobogna/LaPresse via AP

El Gobierno italiano se está centrando en otra cartera: el nuevo cargo de Comisario de Defensa.

Podría convertirse en una pieza estratégicamente importante del rompecabezas de Bruselas, sobre todo si se ocupa de los contratos públicos de Defensa, que representan un premio enorme para los fabricantes europeos de armas. La producción de armas es un gran negocio en Italia, especialmente para el sector público industrial.

Y según la rumorología política y mediática italiana, Elisabetta Belloni podría ser la candidata perfecta para el cargo de comisaria de Defensa.

¿Qué cartas podría jugar Elisabetta Belloni en Bruselas?

Relativamente desconocida en Bruselas, Belloni ha sido la jefa de la Inteligencia italiana desde el Gobierno del liberal Mario Draghi. En Italia, el servicio de Inteligencia está dirigido por altos funcionarios externos, generalmente diplomáticos.

De hecho, fue Belloni quien estuvo a punto de convertirse en la primera mujer jefa de Gobierno de Italia después de que su nombre sonara en la prensa como la más probable primera ministra tras las elecciones generales de marzo de 2018. Finalmente, Meloni se hizo con el título en octubre de 2022.

Paolo Gentiloni, ex primer ministro italiano y comisario de Economía de la Unión Europea. AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Belloni trabajó en el pasado como asesora diplomática del ex primer ministro y actual comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni. "Un puesto subalterno en la UE", como dicen algunas fuentes italianas, ya que Gentiloni está un peldaño por debajo del vicepresidente, el comisario letón de Comercio Valdis Dombrovskis.

Belloni representa a la administración del Estado, lo que significa que está en una posición perfecta para atender las demandas de los ciudadanos y la industria en materia de seguridad.

Además de Belloni, otra opción es Roberto Cingolani, físico de formación al frente del holding italiano de fabricación de armamento Leonardo. Roberto Cingolani, ex ministro de Transición Verde en el Gobierno de Draghi, también podría optar a la cartera de Competencia.

Otro gran nombre, al menos para Italia, es el actual ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti. Sin embargo, estas últimas opciones parecen desvanecerse, ya que Meloni quiere que sus ministros permanezcan en sus puestos para evitar cualquier remodelación del Gobierno.

¿Qué dicen las últimas quinielas?

Inevitablemente, los altos cargos de la UE se han convertido en moneda de cambio en el 'Juego del calamar' postelectoral.

Meloni intenta jugar la carta de Marine Le Pen y equilibrar el papel del grupo Identidad y Democracia en medio del juego de las negociaciones de coalición. El Gobierno conservador italiano necesita ampliar la plataforma de las negociaciones sobre los puestos más altos para incluir conversaciones relativas a los grupos políticos del Parlamento.

El nuevo Parlamento tiene una clara mayoría conservadora y, desde el punto de vista del ejecutivo italiano, es una excelente oportunidad para un enfrentamiento con los socialistas del S&D y los liberales de Renovar Europa, el grupo del presidente francés Emmanuel Macron en el Parlamento Europeo.

Emmanuel Macron junto a Giorgia Meloni y Joe Biden en el G7. AP Photo/Alex Brandon

El conflicto político entre conservadores, liberales y socialistas estalló en el reciente G7 de Italia, donde una polémica sobre el aborto se convirtió en 'casus belli' entre el presidente francés -que lucha en casa contra la ultraderecha de Marine Le Pen- y la 'premier' italiana, deseosa de sacar partido de su victoria electoral.

Esa podría ser la razón por la que las relaciones entre Meloni y Von der Leyen parecen haber perdido su calidez.

Mientras que Meloni apenas puede mantener las apariencias cerca de Macron, para Von der Leyen, el líder francés sigue siendo clave en sus cálculos, especialmente si gana las elecciones parlamentarias anticipadas del país a finales de junio y julio.