Por Esme Fox

Barcelona es una ciudad en transformación. Así ha cambiado la ciudad condal en los 10 años que han pasado desde que me mudé aquí.

Llevo una década en Barcelona: es la ciudad del mundo en la que más tiempo he vivido y el lugar en el que más a gusto me siento. Durante este tiempo he visto cómo la ciudad se transformaba, cambiaba y se convertía en lo que es hoy. Aunque algunos de los cambios han sido positivos, otros muestran que la ciudad se enfrentará a algunos retos reales en un futuro próximo.

Pero, para bien o para mal, sigue siendo un lugar al que siento orgullo de llamarlo hogar y me sigue asombrando su grandeza. Maravillas modernistas y mercados en expansión: nuevas atracciones en Barcelona

He tenido la suerte de ser testigo de la inauguración de muchas atracciones importantes, que ahora se han convertido casi en emblemas de Barcelona y son visitadas por miles de personas cada año.

Las maravillas de Barcelona

La primera de ellas fue el Recinte Modernista de Sant Pau allá por 2019, un antiguo hospital declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que es el mayor complejo modernista del mundo.

Otra maravilla modernista, la Casa de les Punxes abrió al público por primera vez en 2016. En 2017 abrió sus puertas la Casa Vicens, la primera casa que diseñó el célebre arquitecto barcelonés Antoni Gaudí.

Recinto Modernista de Sant Pau, Barcelona. Canva

Al año siguiente, el elegante Mercado de Sant Antoni reabrió sus puertas por primera vez desde 2009 tras una reforma de 80 millones de euros que cambió por completo la fisonomía del barrio y trajo consigo nuevos comercios e inversiones.

Sobreturismo: Cruceros y hacinamiento

Las nuevas atracciones, sin embargo, han traído mayores aglomeraciones. Barcelona fue una de las primeras ciudades europeas en quejarse del exceso de turismo y, solo durante mi estancia, he visto aumentar el número de visitantes de 16,7 millones en 2014 a 26 millones en 2023.

Esto se nota en muchos aspectos de la vida, desde más aglomeraciones en el transporte público y calles atascadas en el Barrio Gótico hasta el aumento de los precios y las trampas a turistas en las ofertas de comida y productos de mala calidad.

También afecta a las fiestas de la ciudad, que ya no son tan agradables como antes debido a las constantes colas y las hordas de gente.

Manifestación contra el turismo en Barcelona. AP Photo/Emilio Morenatti

También ha generado un gran problema con el ruido nocturno, sobre todo en las pequeñas calles del centro. Por supuesto, los turistas también contribuyen a los niveles de contaminación, sobre todo los que vienen en crucero.

De hecho, los cruceros emiten tres veces más contaminación atmosférica que todos los coches de la ciudad juntos. El pasado octubre, Barcelona trasladó su principal terminal de cruceros lejos de las zonas residenciales del centro de la ciudad e impuso un nuevo límite de siete barcos al día.

La contaminación atmosférica de Barcelona

Aunque las hordas de turistas contribuyen a la contaminación en Barcelona, la ciudad ha hecho progresos para combatirla. Desde hace tiempo tiene problemas con la mala calidad del aire, y entre 2010 y 2018 los niveles máximos de dióxido de nitrógeno superaron los límites fijados por la UE.

Desde entonces, la ciudad ha hecho un esfuerzo consciente por intentar ser más ecológica e introducir prácticas más sostenibles. Esto ha supuesto muchas obras y trastornos, pero al final ha merecido la pena.

En la zona de Glòries hay ahora un nuevo parque de 20.000 metros cuadrados, y en el distrito del Eixample se han creado nuevos ejes verdes o supermanzanas, junto con cuatro calles peatonales arboladas. Estas últimas se completaron finalmente en 2023.

Barcelona también introdujo su primera zona de bajas emisiones, que prohíbe la entrada a los límites de la ciudad a los coches que no cumplan las normas oficiales de etiquetado ambiental.

Ahora los niveles de contaminación atmosférica se acercan a los de 2020 y 2021, durante la pandemia, y en 2023 los contaminantes estaban por fin por debajo de los límites legales fijados por la UE.

Veranos insoportables: El aumento de la sequía y las olas de calor en Barcelona

Desgraciadamente, nada de verde puede proteger a Barcelona de la creciente crisis climática. Con las olas de calor que han azotado Europa este verano, el calentamiento global empieza a ser una realidad. Lo he visto con mis propios ojos.

El clima de Barcelona solía ser muy predecible: inviernos fríos y soleados, primaveras lluviosas, veranos calurosos y húmedos con intensas olas de calor que sólo duraban unas dos semanas y otoños suaves y ligeramente húmedos.

Pero en los últimos años, los patrones han cambiado: las olas de calor son ahora la norma y hemos experimentado la peor sequía de la historia en la ciudad.

Tomando el sol en Barcelona AP Photo/Emilio Morenatti

Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET muestran que 2022 fue el año más caluroso registrado, mientras que 2023 fue el segundo más caluroso, y este verano, la ciudad registró su temperatura más alta desde que hay registros de 40ºC.

Las fuentes no se encienden en la ciudad desde hace al menos dos años y, aunque los niveles de los embalses aumentaron ligeramente este año, siguen siendo bajos y la sequía es una preocupación constante.

El auge de la comida vegetariana y la auténtica cocina global en Barcelona

Con el cambio climático como telón de fondo, los barceloneses han empezado a adoptar estilos de vida más ecológicos. Ser vegetariano solía ser muy difícil aquí, pero en los últimos cinco años ha habido un gran cambio hacia nuevos lugares vegetarianos, veganos y de comida sana.

Cuando llegué, ni siquiera se podía comprar tofu, hamburguesas vegetarianas o hummus en los supermercados normales. Hoy hay muchas más opciones y una de las cadenas más populares de la ciudad, Honest Greens, es mayoritariamente vegetariana.

Turismo masivo en Barcelona. AP Photo/Emilio Morenatti

El panorama gastronómico en general también ha cambiado enormemente durante mi estancia en Barcelona. En primer lugar, hay una visión más global. La comida internacional no solía ser muy auténtica, pero hoy en día la escena gastronómica multicultural de la ciudad es una de las razones por las que me gusta tanto.

Puedo encontrar de todo, desde las tradicionales dosas masala indias y el auténtico pho vietnamita hasta platos mexicanos que están a la altura de los auténticos.

Reconocimiento en el escenario mundial: La mejor comida y bebida de Barcelona

En los últimos 10 años, la escena gastronómica de Barcelona se ha consolidado y se ha hecho un nombre a nivel internacional. El bar barcelonés Sips fue galardonado con el título de Mejor Bar del Mundo en 2023, mientras que Paradiso quedó en cuarto lugar.

El restaurante Disfrutar fue nombrado Mejor Restaurante del Mundo 2024 y también quedó en segundo lugar en 2023.Y no sólo eso: los premios Top 50 Pizza incluyeron al Sartori Panatieri de Barcelona como la mejor pizza fuera de Italia.

Barcelona tiene tantos superlativos hoy en día que es difícil seguirles la pista a todos. Los precios de los alquileres se han disparado en Barcelona mientras los salarios siguen estancados.

Aumento del precio de los alquileres

Con todo este interés internacional, no es de extrañar que Barcelona se haya convertido en un lugar mucho más caro para vivir en la última década. La ciudad solía ser muy asequible, tanto para los residentes como para los visitantes, pero durante mi estancia aquí he observado un aumento espectacular de los precios.

El precio del alquiler ha subido la friolera de un 62,1% en los últimos diez años, y el de la compra de alimentos ha aumentado un 38% sólo en los últimos tres años.

En un reciente intento de combatir este problema, Barcelona anunció una importante legislación contra los alquileres turísticos de corta duración durante los próximos cinco años.

Mientras tanto, según el sitio web InfoJobs, los salarios sólo han aumentado un 3,4% en la última década. Esto ha supuesto una enorme presión para la población local, y se puede ver y sentir.

El movimiento independentista catalán en Barcelona

El apoyo a la independencia de Cataluña ha sufrido muchos altibajos. Lo he visto crecer y decrecer durante el tiempo que llevo aquí. El punto álgido fue en 2017, durante el fallido intento ilegal de independencia. Aquello desembocó en violencia, protestas masivas y el encarcelamiento de nueve líderes separatistas.

Pero solo siete años después, España ha aprobado su Ley de Amnistía que pretende eliminar las acciones legales pendientes contra los que fueron acusados. Cataluña también ha votado recientemente a un nuevo Gobierno socialista, poniendo fin a más de una década de Gobierno separatista en la región.